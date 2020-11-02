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Dünya

Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Üniversitesine yönelik düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 02.11.2020
Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti

Afganistan

Afganistan'ın en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde kimliği belirsiz saldırganlarca önce bombalı ardından da silahlı saldırı düzenlendi.

Çatışma sürüyor

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, üniversite etrafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını ve öğrencilerin çoğunun tahliye edildiğini açıkladı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ile sayıları henüz belirlenemeyen saldırganlar arasında çıkan çatışma ise hala sürüyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığı ifade edildi.

Sınav ve kitap fuarı açılışı vardı

Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bugün sınav olduğu biliniyordu, saldırının da bu bölümde düzenlendiği iddia ediliyor.

Ayrıca üniversitede bugün birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla "Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı"nın açılışı yapılacaktı.

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