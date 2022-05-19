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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Johnson ile Zelenskiy, Ukrayna'ya askeri desteği ve küresel gıda güvenliğini görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya askeri destek ve küresel gıda güvenliği konularını ele aldı.

Zuhal Demirci   | 19.05.2022
Johnson ile Zelenskiy, Ukrayna'ya askeri desteği ve küresel gıda güvenliğini görüştü

İngiltere

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin, Donbas'taki durum, Ukrayna'nın egemen topraklarının tamamının yeniden kazanılması ve tartışmalı bölgelerde Rus dezenformasyonuna karşı süren mücadeleye ilişkin Johnson'ı bilgilendirdiği belirtildi.

İki lider tahıl ihracatı konusunu görüştü

Görüşmede, Ukrayna'ya askeri destek ve küresel gıda güvenliği konularının da ele alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Liderler müzakerelerdeki ilerlemeyi ele aldı ve Ukrayna için daha uzun vadeli güvenlik mimarisini belirleme hususunda, ABD, Fransa ve Almanya dahil müttefiklerle çalışmayı hızlandırma konusunda anlaştı. Başbakan Johnson, Rusya'nın (Ukrayna'yı) yasa dışı işgali ve gelişmekte olan ülkelerde artan gıda fiyatları dahil Putin'in Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına yönelik korkak ve pervasız ablukası nedeniyle gelişen küresel yansımalar hakkındaki önemli endişelerini dile getirdi."

Ayrıca, açıklamada, liderlerin, Ukrayna'nın tahıl stokları için kritik kara ve deniz tedarik yolları açılması seçeneklerini gözden geçirdikleri belirterek, Johnson ve Zelenskiy'nin, ekiplerini sonraki adımlarda acilen çalışmaya yönlendirme taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

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