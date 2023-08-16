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Dünya

Japonya'yı vuran Lan Tayfunu nedeniyle yaralananların sayısı 49'a yükseldi

Japonya'nın merkezini ve batı kesimlerini etkisi altına alan Lan Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle yaralananların sayısı 49'a çıktı.

Aleyna Çil  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Japonya'yı vuran Lan Tayfunu nedeniyle yaralananların sayısı 49'a yükseldi

Ankara

Kyodo News'in haberine göre, Lan Tayfunu Japonya'nın merkezi ve batısında şiddetli yağışlara yol açarken, olumsuz hava şartları nedeniyle hava ve demir yolu seferlerinde yaşanan aksamalar devam ediyor.

Japonya Yangın ve Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, Lan Tayfunu nedeniyle şimdiye kadar 49 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkenin batısındaki Tottori kentinde, şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları ve iki köprünün çökmesi sonucu birçok kişinin bölgede mahsur kaldığı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tokyo, Osaka, Nagoya, Okayama istasyonlarındaki yüksek hızlı tren seferleri askıya alındı.

Central Japan Railway Co. (JR Tokai) ve Batı Japonya Demir Yolları (JR West), dün ülkenin batı vilayetlerindeki tren seferlerini durdurmuştu.

Lan Tayfunu nedeniyle hava trafiğinde yaşanan aksaklıklar devam ederken, dün 560'tan fazla uçuş iptal edilmişti.

Japonya Devlet Televizyonu NHK dün Hyogo, Osaka, Kyoto, Şiga ve Wakayama vilayetlerinde etkisini gösteren tayfun nedeniyle 20 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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