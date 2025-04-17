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Dünya

Japonya'dan, tartışmalı adalar yakınındaki gemi kısıtlaması nedeniyle Rusya'ya tepki

Japonya hükümeti, ülkenin kuzeyindeki tartışmalı adalar bölgesinde Rusya'nın gemilerin geçişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Japonya'dan, tartışmalı adalar yakınındaki gemi kısıtlaması nedeniyle Rusya'ya tepki

Ankara

Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın 1 Mayıs'a kadar "yabancı askeri ve hükümet" gemilerinin adalar etrafındaki sularda seyretmesine izin verilmeyeceğini açıkladığını ifade etti.

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Rusya'nın gemi geçişini geçici kısıtlama kararını değerlendiren Hayaşi, bunun Japonya'nın duruşuna aykırı ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hayaşi, sadece Rus gemilerinin geçişine izin verilmesinin Japonya'nın kara sularını hedef aldığını savunarak, Rusya yönetimine diplomatik yolla protesto notası ilettiklerini söyledi.

Resmi Kyodo ajansı, haberinde Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında güvenlik tehdidi oluşturmadığı sürece yabancı bir geminin başka bir devletin kara sularından geçiş hakkının bulunduğunu ifade etti.

Japon basınında yer alan haberlere göre, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı kuruluştan yapılan açıklamada, 16 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yabancı askeri ve hükümet gemilerinin Kuril Adaları etrafındaki sularda seyrüseferinin kısıtlandığı duyurulmuştu.

Kuril sorunu

Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, 1945'te Rusya'yı Kamçatka Yarımadası'ndan Japonya'nın Hokkaido Bölgesi'ne uzanan ve Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran Kuril Adaları'nı ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamamıştı.

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