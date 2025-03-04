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Dünya

Japonya'dan Rusya'nın bakan dahil 9 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmesine tepki

Japonya, Rusya'nın Dışişleri Bakanı dahil 9 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Japonya'dan Rusya'nın bakan dahil 9 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmesine tepki

Ankara

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, basın toplantısında, Moskova yönetiminin kendisi dahil Japon vatandaşlarına getirdiği "Rusya'ya giriş yasağına" tepki gösterdi.

Yasağın "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan İvaya, "Benim ülkeye (Rusya'ya) girişimin yasaklanmış olmasından gerçekten üzüntü duyuyorum." dedi.

Tokyo hükümetinin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Ukrayna'ya saldırılardan kaynaklandığına işaret eden İvaya, Moskova yönetiminin sorumluluğu Japonya'ya atmasını kınadı.

İvaya, Rusya'nın getirdiği yasağı "gerçekten talihsiz" olarak niteleyerek, iki ülke ilişkilerinin "birçok endişe verici meseleyle" karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Japonya-Rusya ilişkileri şu anda zor durumda. Özellikle diplomatik otoriteler arasında çözülmesi gereken pek çok sorun var." diyen İvaya, ilerleyen süreçte Tokyo-Moskova arasında "karşılıklı anlayışa varılmasının" gerekli olduğunu kaydetti.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya, son yaptırımlara rağmen Moskova yönetimiyle etkileşimi sürdürme niyeti taşıdıklarını bildirerek, "İlişkilerin doğru yönetilmesi açısından Rusya tarafıyla iletişimimizin devam etmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkeye giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya dahil 9 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiği bildirilmişti.

Japonya'nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, 9 Japon vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu kaydedilmişti.

Yaptırım listesinde, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'nın yanı sıra Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Nakagome Masaşi, Japonya'nın eski Kiev Büyükelçisi Matsuda Kuninori, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) temsilcileri ile bazı işletme yöneticileri yer aldı.

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