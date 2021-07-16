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Dünya

Japonya'daki heyelandan iki hafta sonra kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'da 12 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelandan iki hafta sonra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 16.07.2021
Japonya'daki heyelandan iki hafta sonra kurtarma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 12'ye çıktığını açıkladı.

Kentte kayıp sayısının 16 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de heyelanın yaşandığı bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

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