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Dünya, Tokyo 2020

Japonya'da Tokyo Valisi Koike'den '2020 olimpiyatları pürüzsüz ilerliyor' vurgusu

Japonya'da Tokyo Valisi Koike Yuriko, başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartları altında yapılan Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın "pürüzsüzce" ilerlediğini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.07.2021
Japonya'da Tokyo Valisi Koike'den '2020 olimpiyatları pürüzsüz ilerliyor' vurgusu

Tokyo

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide tarafından kabul edilen Vali Koike, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Tokyo Oyunları'nın "pürüzsüzce" ilerlediği yönünde, Başbakan Suga ile görüş birliğinde olduklarını belirtti.

"Daha etkili tedbirlerin gerektiğine" dikkati çeken Koike, görüşmede Suga ile "hem sosyal faaliyeti sürdürmenin hem de virüsün yayılmasını önlemenin yollarını" ele aldıklarını kaydetti.

Koike, Mart 2020'den bu yana Kovid-19'a karşı 4. olağanüstü halin uygulandığı Tokyo'da halka, dışarı çıkmaktan kaçınmaları ve olimpiyat müsabakalarını evlerinden izlemeleri çağrısı yaptı.

Öte yandan görüşmede ikilinin, ağustos sonu başlayacak Paralimpik Oyunları için hazırlıkların yapılmasına yönelik karar aldığı kaydedildi.


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