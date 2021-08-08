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Dünya

Japonya'da Mirinae ve Lupit tayfunlarına karşı uyarı yapıldı

Japonya'da, Mirinae ve Lupit tayfunlarına karşı uyarıda bulunuldu.

Ahmet Furkan Mercan   | 08.08.2021
Japonya'da Mirinae ve Lupit tayfunlarına karşı uyarı yapıldı

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Pasifik Okyanusu'nda 108 kilometre hızla ilerleyen Mirinae tayfununun başkent Tokyo'yu etkisi altına alacağını bildirdi.

JMA, ülkenin güneybatısından giriş yapması beklenen Lupit tayfununun da Kyuşu bölge eyaletlerini etkileyeceğini belirtti.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre JMA, Tokyo dahil tüm Kanto-Koşin bölgesi ile Kyuşu eyaletlerinde etkisini gösterecek tayfunlara karşı halka tedbirli olunması çağrısı yaptı.

Kyodo ajansına göre de yerel idareler, tayfunların neden olacağı aşırı yağış, nehir taşkınları ve heyelanlara karşı gerekli önlemleri aldı.



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