Dünya

Japonya'da kabine, erken genel seçim için meclisin feshedilmesine onay verdi

Japonya'da kabine, Başbakan Takaiçi Sanae'nin, erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'ni feshetme kararını onayladı.

Emre Aytekin  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Japonya'da kabine, erken genel seçim için meclisin feshedilmesine onay verdi

Pekin

Kyodo'nun haberine göre, Başbakan Takaiçi başkanlığında toplanan kabine hafta başında duyurulan karara onay verdi.

Böylece Japon parlamentosu Diet'in alt kanadı, 465 sandalyeli Temsilciler Meclisi, bugün, yeni yasama dönemi başlangıcında feshedilecek.

Normalde görev süresi 2028'de dolacak olan meclisin feshi, erken seçim sürecini tetikleyecek.

Takaiçi, Temsilciler Meclisi'nin, erken yapılması planlanan genel seçimler için 23 Ocak Cuma günü feshedileceğini duyurmuştu.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içindeki liderlik değişiminin ardından göreve gelen Takaiçi, erken seçimi, başbakanlığı için halktan güven oyu alma açısından gerekli gördüğünü belirtmişti.

Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak 2025 Ekim'de göreve başlayan Takaiçi, söz konusu erken seçim kararıyla "başbakanlık görevini riske atacağını ve bu görevde kalıp kalmaması konusunda seçmenlerin kararını arayacağını" ifade etmişti.

Japonya'daki iktidar partisinin yetkililerine göre, seçim kampanyasının 27 Ocak'ta başlaması ve oylamanın da 8 Şubat'ta yapılması bekleniyor.

