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Dünya

Japonya'da eski Başbakan Abe'nin öldürüldüğü bölgenin yakınında kurşun izine rastlandı

Japonya'da polis, 8 Temmuz'da başkent Tokyo'da seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'nun öldürüldüğü bölgenin yakınındaki bir binada kurşun izi tespit edildi.

Mehmet Alaca   | 13.07.2022
Japonya'da eski Başbakan Abe'nin öldürüldüğü bölgenin yakınında kurşun izine rastlandı

Ankara

Polisten yapılan açıklamada, Abe'nin öldürüldüğü alandan yaklaşık 90 metre uzaklıktaki bir binanın duvarında kurşun izleri tespit edildiği belirtildi.

Kurşunun yakınlarda park eden seçim aracını delip geçtikten sonra, duvara çarpmış olabileceği aktarıldı.

Polis duvardaki ve araçtaki kurşun izlerinin aynı silaha ait olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Seçim kampanyasında öldürülmüştü

Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Abe Şinzo

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

Abe'yi öldürdüğü belirtilen şüpheli Yamagami Tetsuya gözaltına alınmış, saldırıda kullanılan el yapımı silaha el konulmuştu. Polis zanlının evindeki benzer silahlara da el koymuştu.

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