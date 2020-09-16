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Dünya

Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma töreni düzenlendi

Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının 130. yılında şehitler anısına Japonya'nın Kuşimoto ilçesinde tören düzenlendi.

Ahmet Furkan Mercan   | 16.09.2020
Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma töreni düzenlendi

Tokyo

Türk-Japon ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının 130. yılında şehitler anısına Japonya'nın Kuşimoto ilçesinde tören düzenlendi.

Kuşimoto Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde ilçedeki şehitlikte düzenlenen törende Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, Kur'an-ı Kerim okudu.

Törene telekonferansla katılarak konuşma yapan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, hayatlarını kaybeden mürettebatın ve kederli ailelerinin anısını saygıyla andığını söyledi.

Japonya ve Türkiye'den katılımcılarla aynı zamanı ve aynı duaları paylaştıklarını kaydeden Mikasa, bu kıymetli anın yüreklere nakşedilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde törene telekonferansla bağlanan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, iki ülke arasındaki dostluğun önemine dikkati çekti.

Türk-Japon dostluğunun, Ertuğrul şehitlerinin en kıymetli emaneti olduğunu vurgulayan Mercan, "Aziz şehitler, dost Japonya’nın bağrında huzur içinde yatın." ifadelerini kullandı.

Kuşimoto Belediye Başkanı Taşima Katsumasa da görev ruhuyla ayrıldıkları vatanlarına bir daha dönemeyen Ertuğrul şehitlerinin hatırasını saygıyla andığını söyledi.

Taşima, "İki ülke arasındaki müstesna ve köklü dostluk ilişkilerini daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Bu tarihi kuşaktan kuşağa aktarmak bizler için görevdir." dedi

Gönderilen mesajların okunmasının ardından anıta bırakılan çiçeklerle tören sona erdi.

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