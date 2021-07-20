Euro
10.13
Dolar
8.59
BIST 100
1,351.59
Altın
1,817.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde hutbe irad ediyor Hacı adayları, kutsal topraklarda şeytan taşlıyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya'da danışman heyet, Kovid-19'a karşı Moderna aşısının 12 yaş ve üzerindekilere vurulmasını onayladı

Japonya'da Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyeti, ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasını onayladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.07.2021
Japonya'da danışman heyet, Kovid-19'a karşı Moderna aşısının 12 yaş ve üzerindekilere vurulmasını onayladı

Tokyo

Kyodo ajansının Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kovid-19 Danışman Heyeti, Moderna'nın Kovid-19 aşısının ülke genelinde 12 yaş ve üzerindekilere vurulabilmesine izin verdi.

Aşı için bakanlık resmi onayının bu ay içinde verilmesi bekleniyor. Böylelikle hükümetin ulusal aşılama programı kapsamında aşının ücretsiz şekilde uygulanabilmesine izin verilecek.

ABD'li üretici Pfizer'ın Kovid-19 aşısının 12 yaş ve üzerindekilere uygulanması için resmi onay mayıs ayında verilmişti.

Virüse karşı 4. ilaç da yolda

Öte yandan danışman heyet, Kovid-19'a karşı "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin bileşiminden oluşan antikor kokteylini de onayladı.

Kokteyl, resmi onay sağlanması halinde "Remdesivir", "Steroid dexamethasone" ve "Baricitinib" sonrası Kovid-19'a karşı Japonya'da onay alan 4. ilaç olacak.

Antikor bileşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da danışman heyet, Kovid-19'a karşı Moderna aşısının 12 yaş ve üzerindekilere vurulmasını onayladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya Bankası Kovid-19 salgınıyla mücadele için 15 ayda 157 milyar doların üzerinde kaynak kullandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 667 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Japonya'da danışman heyet, Kovid-19'a karşı Moderna aşısının 12 yaş ve üzerindekilere vurulmasını onayladı

Japonya'da danışman heyet, Kovid-19'a karşı Moderna aşısının 12 yaş ve üzerindekilere vurulmasını onayladı

Toyota, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik TV reklamı yayımlamayacak

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Dünya Bankası Kovid-19 salgınıyla mücadele için 15 ayda 157 milyar doların üzerinde kaynak kullandı

Dünya Bankası Kovid-19 salgınıyla mücadele için 15 ayda 157 milyar doların üzerinde kaynak kullandı
İngiltere'de Kovid-19 aşısı ve karantina karşıtlarının gösterisine polis müdahale etti

İngiltere'de Kovid-19 aşısı ve karantina karşıtlarının gösterisine polis müdahale etti
Dünya genelinde 3 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı