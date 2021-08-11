Euro
10.12
Dolar
8.63
BIST 100
1,430.85
Altın
1,732.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya'da ağırlaşan Kovid-19 hastasına yaklaşık 120 hastanede yatak bulunamadı

Japonya'da durumu ağırlaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasını, "yatak kapasitelerinin tamamına yakınının dolu olmasını" gerekçe gösteren yaklaşık 120 hastane kabul etmedi.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.08.2021
Japonya'da ağırlaşan Kovid-19 hastasına yaklaşık 120 hastanede yatak bulunamadı

Tokyo

Resmi yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, Tokyo metropolünde oturan 50'li yaşlarındaki kişi ağustos başında Kovid-19'a yakalandı.

Evde tedavi gören hasta, iki gün içinde nefes almakta zorlanma dahil ağır semptomlar göstermeye başladı.

Sağlık çalışanlarının, durumu ağırlaşan hastayı yatıracak bir hastane bulmak için 5 saat harcadığı, yaklaşık 120 hastanenin yatışı kabul etmediği öğrenildi.

Hastane yönetimlerinin "yatak kapasitelerinin tamamına yakınının dolu olmasını" gerekçe göstererek hastayı reddettiği bildirildi.

Kovid-19 hastasının sonunda Tokyo'da Nippon Medical School Hastanesi'ne yatırıldığı belirtildi.

Hastanenin NHK'ye konuşan yoğun bakım merkezi yöneticisi Şoci Yokobori, daha önce hiç bu kadar yatış talebi görmediğini söyledi.

Şoci, vaka sayılarının düşürülememesi halinde normalde hayatlarını kurtarılabilecekleri hastaları kurtaramamaktan endişe ettiklerini vurguladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de, Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Koronavirüs varyantları güncel PCR testlerinden kaçamıyor
Japonya'da ağırlaşan Kovid-19 hastasına yaklaşık 120 hastanede yatak bulunamadı
Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Fauci, öğretmenlere aşının zorunlu olmasını istedi
Avustralya'nın Melbourne kentinde Kovid-19 yasakları uzatıldı

Benzer haberler

Güney Kore'de, Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Güney Kore'de, Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Koronavirüs varyantları güncel PCR testlerinden kaçamıyor

Japonya'da ağırlaşan Kovid-19 hastasına yaklaşık 120 hastanede yatak bulunamadı

Avustralya'nın Melbourne kentinde Kovid-19 yasakları uzatıldı

Avustralya'nın Melbourne kentinde Kovid-19 yasakları uzatıldı
Organizasyon Komitesine göre Tokyo 2020 'büyük bir olay olmadan' sona erdi

Organizasyon Komitesine göre Tokyo 2020 'büyük bir olay olmadan' sona erdi

ABD, Kovid-19 nedeniyle 8 ülkeye 'seyahat etmeyin' uyarısı yayımladı

ABD, Kovid-19 nedeniyle 8 ülkeye 'seyahat etmeyin' uyarısı yayımladı