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Dünya

Japonya'da 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında hayat normale dönüyor

Japonya'nın kuzeydoğusunda 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası toparlanma faaliyetleri devam ediyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 18.03.2022
Japonya'da 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında hayat normale dönüyor

Tokyo

Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında önceki gece meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli, afet sonrası iki eyalet genelinde suyu kesilen yaklaşık 34 bin eve su tedarik etmek üzere görevlendirildi.

East Japan Railway (JR) firması, bölge genelindeki hızlı tren seferlerinin normal dönmesi için faaliyetlerine hız verdi.

Sarsıntı sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, 200'ü aşkın kişi yaralanmış, 12 eyalette 2,2 milyondan fazla meskende geçici elektrik kesintisi yaşanmıştı.

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