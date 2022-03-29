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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi

Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik lüks araç ihracatına yasak getirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 29.03.2022
Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi

Tokyo

Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletti.

Güncellenen yaptırım mevzuatı kapsamında Rusya'ya lüks araç ile mücevher ve sanat eserleri gibi lüks ürünlerin ihracatına yasak getirildi.

Uygulama 5 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, konuya ilişkin "Sert yaptırımların uygulanması için G-7 ülkeleriyle dayanışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

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