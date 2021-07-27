Euro
10.11
Dolar
8.56
BIST 100
1,349.11
Altın
1,796.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya Kovid-19'a karşı tam aşılanmış kişilere 'aşı pasaportu' veriyor

Japonya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam olarak aşılanmış kişilere, "aşı pasaportu" adı konulan sertifikaları vermek üzere başvuruları kabul etmeye başladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.07.2021
Japonya Kovid-19'a karşı tam aşılanmış kişilere 'aşı pasaportu' veriyor

Tokyo

Kyodo ajansının haberine göre Japonya'da, uluslararası seyahat şartlarını kolaylaştırmak amacıyla Kovid-19 aşılarını tam yaptırmış kişilere verilecek "aşı pasaportu"nun başvuru süreci başlatıldı.

Yerel idareler tarafından ücretsiz ibraz edilen ve isim, pasaport numarası, aşı tarihi bilgilerini taşıyan sertifikalar, kişinin Kovid-19'a karşı tam olarak aşılandığına dair resmi kayıt hükmünde olacak.

Posta yoluyla ya da bireysel müracaat kabul edilen aşamada kişinin, başvuru formunu, pasaportunu ve aşılama biletlerini sunması gerekecek.

Sertifikanın 21 Temmuz itibarıyla İtalya, Avusturya, Türkiye, Bulgaristan ve Polonya'da Kovid-19'a karşı karantina şartlarını kolaylaştırılacağı kaydedildi.

Japonya hükümetinin, sertifikaların daha fazla ülkede kabul görmesine yönelik girişimlerini artırdığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İzmir'de bir işletmeci iş yerine 'Aşı olmayan giremez' yazısı astı
New York şehri çalışanlarına Kovid-19 aşısı veya haftalık test zorunluluğu getiriliyor

Benzer haberler

Japonya'da Tokyo Valisi Koike'den '2020 olimpiyatları pürüzsüz ilerliyor' vurgusu

Japonya'da Tokyo Valisi Koike'den '2020 olimpiyatları pürüzsüz ilerliyor' vurgusu

Japonya Kovid-19'a karşı tam aşılanmış kişilere 'aşı pasaportu' veriyor

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 155'e çıktı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle bir vilayette daha alkol yasaklandı
Isparta'da nüfusun yüzde 69'u aşılandı

Isparta'da nüfusun yüzde 69'u aşılandı
Olimpiyat Oyunlarının dördüncü gününde bireyselde 11 milli sporcu müsabakalara çıkacak

Olimpiyat Oyunlarının dördüncü gününde bireyselde 11 milli sporcu müsabakalara çıkacak