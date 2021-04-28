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Dünya, Koronavirüs

Japonya, Kovid-19 aşılarının soğuk zincir ağı için 31 ülkeye 39 milyon dolar hibe edecek

Japonya hükümeti, 31 ülkeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının soğuk zincir dağıtım ağı için toplam 39 milyon dolar mali destek verecek.

Ahmet Furkan Mercan   | 28.04.2021
Japonya, Kovid-19 aşılarının soğuk zincir ağı için 31 ülkeye 39 milyon dolar hibe edecek

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Afrika, Latin Amerika ve Karayipler’deki ülkelere, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kanalıyla sağlanacak finansal hibe, aşılara yönelik soğuk depolama tesisi kurulması ve nakliyat ekipmanları tedarikinde kullanılacak.

Hibelerden yararlanacak ülkeler arasında, Guatemala, Haiti, Jamaika, Nikaragua, Paraguay, Venezuela, Mısır, Etiyopya, Nijerya, Libya ve Tunus da yer alıyor.

Düzenlediği basın toplantısında aşı tedarikinin önemine değinen Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, "Japonya’nın gücünden istifade ederek desteklerimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Japonya'nın şimdiye kadar yerel bir Kovid-19 aşısı imal etmediğini bildiren Kyodo ajansı, gelişen ülkelerdeki aşı dağıtım ağları ve tesislerine destek verme arayışında olunduğunu aktardı.

Japonya, 2021 sonuna kadar dünya çapında 2 milyar doz Kovid-19 aşısı teslim etmeyi hedefleyen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) da 200 milyon dolar taahhüt etmişti.

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