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Dünya

Japonya, Fukuşima santrali yakınındaki toprağı kamu binalarında kullanmayı planlıyor

Japonya hükümeti, güvenlik endişelerini gidermek amacıyla, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali çevresinde depolanan toprağın başbakanlık ve diğer devlet binalarının zemininde kullanılacağını açıkladı.

Irmak Akcan  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Japonya, Fukuşima santrali yakınındaki toprağı kamu binalarında kullanmayı planlıyor

Ankara

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya hükümeti düşük seviyeli radyoaktiviteye sahip toprağın projelerde kullanıma uygun olduğunu göstermek amacıyla söz konusu toprağı başbakanlık ofisi ve diğer hükümet binalarının zemininde kullanmayı planlıyor.

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11 Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğusunda meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından toplanan toprakların, devlet dairelerinin arazilerinde çeşitli amaçlarla kullanılması planlanıyor.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Kabine toplantısında yaptığı açıklamada, toprağın güvenliği ve faydaları konusunda kamuoyunun daha geniş bir anlayışa sahip olması gerektiğini vurguladı.

Düşük seviyeli radyoaktiviteye sahip toprağın, Tokyo ve bazı kentlerde kullanılmasına yönelik girişimler, yerelde muhalefetin karşı durması nedeniyle durdurulmuştu.

Yasalara göre, kilogram başına 8 bin bekerelden fazla radyoaktif sezyum içeren toprağın kamu projelerinde kullanılması yasak.

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