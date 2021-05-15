Japonya, darbe sonrası insani kriz sebebiyle Myanmar halkına 4 milyon dolarlık gıda hibesi verecek
Japonya, Myanmar'da 1 Şubat'ta meydana gelen askeri darbe sonrası yaşanan insani kriz sebebiyle bu ülkeye acil gıda yardımı kapsamlı 4 milyon dolar hibe verecek.
Tokyo
Japonya, Dünya Gıda Programı (WFP) kanalıyla sağlayacağı 4 milyon dolarlık yardım kapsamında Myanmar'da yaklaşık 600 bin kişiye gıda tedarikinde bulunacak.
Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, "Yardım, ülkemizin insani amaçlı yardım tedariki kapsamımızın parçası ve darbe sonrası acil ihtiyaç." dedi.
Kyodo ajansının haberine göre WFP, darbe sonrası oluşan siyasi kriz sebebiyle Myanmar'da 3,4 milyon kişinin gelecek 6 ay içerisinde açlık kriziyle baş başa kalacağını bildirdi.
Myanmar'da tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki salıverildi
Öte yandan Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesi sonrası barışçıl protesto gösterilerine ilişkin "yalan haber" yaydığı iddiasıyla nisan ayında tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki Kitazumi serbest bırakıldı.
Kyodo ajansının haberine göre dün salıverilen ve ülkesine dönen gazeteci Yuki, başkent Tokyo yakınlarındaki Narita Havalimanı'nda basın mensupları verdiği demeçte, serbest bırakılmasına ilişkin yürütülen çabalara teşekkür etti.
Tutukluluğu sırasında kalem kullanmasında izin verilmediğini kaydeden Yuki, yeniden Myanmar'a dönmeyi ve gelişmeleri yerinden izlemeyi istediğini belirterek, "Myanmar halkının dünyaya anlatmamı istediği çok şey var." diye konuştu.
Daha önce 26 Şubat'ta gözaltına alınan ve kısa süre sonra serbest bırakılan Yuki, ikinci kez gözaltına alındığı 18 Nisan'dan beri tutukluydu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.