Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,920.77
ETH/USDT
1,543.70
BTC/USDT
20,801.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya, BMGK'nin üye koltuk sayısının artırılmasını savunuyor

Japonya, dünya gerçeklerinin daha iyi yansıtılabilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi ve geçici üye koltuk sayısının artırılması gerektiğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 14.01.2023
Japonya, BMGK'nin üye koltuk sayısının artırılmasını savunuyor

Tokyo

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ABD gezisi kapsamında katıldığı Birleşmiş Milletler oturumunda, hukukun üstünlüğü ve kurala dayalı düzenin önemini vurguladı.

Rusya-Ukrayna krizine değinen Hayaşi, BM'ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı'nın Mart 2022 kararı doğrultusunda, Rusya'nın Ukrayna'dan tamamen çekilmesini talep etti.

Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının, "uluslararası hukuka saygı gösterilmeden başarılamayacağını" kaydeden Hayaşi, "Bir kez daha hukukun üstünlüğü ilkesi etrafında birleşelim. 'Hukukun üstünlüğü' bizim için anahtar kelimeler olmalı" ifadesini kullandı.

"Çok taraflılığın ve hukukun üstünlüğünün kalesi" olarak BM'nin işlevselliğini geliştirmenin hayati önem taşıdığını kaydeden Hayaşi, konsey reformunu "acil görev" olarak niteledi.

Hayaşi, "dünya gerçeklerini daha iyi yansıtılabilmesi" için özellikle Afrika'dan olmak üzere, BMGK'nin daimi ve geçici üye koltuk sayısının artırılması gerektiğini savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama kararları Resmi Gazete'de
Fırat Kalkanı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Sivas'ta içme suyu hattında patlama oldu, cadde ve sokakları su bastı
Isparta'da Su Altı Arama Kurtarma Timi aldığı eğitimle göreve hazırlanıyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, İsveç'teki provokasyona ilişkin başlatılan soruşturmaya yönelik açıklama

Benzer haberler

Japonya, BMGK'nin üye koltuk sayısının artırılmasını savunuyor

Japonya, BMGK'nin üye koltuk sayısının artırılmasını savunuyor

Beyaz Saray, Türkiye-İsveç görüşmelerinin olumlu seyretmesini umuyor

Çin'e ait gemiler Japon kara sularını ihlal etti

Japon destroyeri denizde mahsur kaldı

Japon destroyeri denizde mahsur kaldı
Çin, Güney Kore ve Japonya'ya vizeleri durdurdu

Çin, Güney Kore ve Japonya'ya vizeleri durdurdu
Japonya'da kuş gribinden itlaf edilen tavuk sayısı 10 milyona yaklaştı

Japonya'da kuş gribinden itlaf edilen tavuk sayısı 10 milyona yaklaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet