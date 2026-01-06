Dolar
43.04
Euro
50.45
Altın
4,456.22
ETH/USDT
3,218.40
BTC/USDT
93,396.00
BIST 100
11,837.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya Başbakanı Takaiçi, Çin ile gerginliğe rağmen diyaloğa açık olduklarını söyledi

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Tayvan'a ilişkin açıklamalarının ardından Çin ile ilişkilerde gerginliğin sürmesine rağmen, Tokyo'nun Pekin'e kapıları kapatmadığını ve diyaloğa açık olduğunu bildirdi.

Dilara Karataş  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Japonya Başbakanı Takaiçi, Çin ile gerginliğe rağmen diyaloğa açık olduklarını söyledi

Ankara

Kyodo ajansının haberine göre Takaiçi, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin önceliklerini değerlendirdi.

Başbakan Takaiçi, Japonya ile Çin arasındaki sorunların ve karşılıklı endişelerin giderilmesi için iletişimin önemine dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Takaiçi, "Ülkemiz Çin ile diyalog için çeşitli fırsatlara açıktır ve kapıyı hiçbir zaman kapatmamıştır." dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin olarak da Takaiçi, ülkede "istikrarın sağlanması için diplomatik çabalar göstereceklerini" dile getirdi.

Takaiçi, ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde de yapay zeka alanında kamu ve özel sektörün yaklaşık 320 milyar dolar yatırım yapmasını hedeflediklerini belirtti.

Komşu ülkeler arası gerginlik

Japonya Başbakanı Takaiçi'nin, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri güç kullanacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş, ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Bunun üzerine Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat, Çin Eğitim Bakanlığı ise eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KORKUT'un hava savunmadaki kabiliyetleri gelişiyor
Yüzyılın Konut Projesi’nde 5 milyon 242 bin başvuru geçerli sayıldı, en fazla başvuru İstanbul’dan
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu
Bakan Göktaş: 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edilecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Japonya Başbakanı Takaiçi, Çin ile gerginliğe rağmen diyaloğa açık olduklarını söyledi

Japonya Başbakanı Takaiçi, Çin ile gerginliğe rağmen diyaloğa açık olduklarını söyledi

Japonya'nın batısında 6,2 büyüklüğünde deprem

Çin, Venezuela'daki siyasi durum nasıl değişirse değişsin ekonomik işbirliğini sürdürecek

Çin siyasetinde üst düzey yolsuzluk soruşturmaları 2025'te yine gündemdeydi

Çin siyasetinde üst düzey yolsuzluk soruşturmaları 2025'te yine gündemdeydi
Çin Devlet Başkanı Şi: Tek taraflı ve zorbaca eylemler uluslararası düzenin altını oyuyor

Çin Devlet Başkanı Şi: Tek taraflı ve zorbaca eylemler uluslararası düzenin altını oyuyor
Çin Dışişleri Bakanı Vang: Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz

Çin Dışişleri Bakanı Vang: Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet