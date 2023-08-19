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Dünya

Japonya Başbakanı Kişida'ya göre, Güney Kore ve ABD ile stratejik işbirliği "gerekli ve önlenemez"

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, uluslararası konjonktürde ABD ve Güney Kore ile stratejik işbirliğinin geliştirilmesinin "gerekli ve önlenemez" olduğunu söyledi.

Şeyma Uzundere, Aleyna Çil  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Japonya Başbakanı Kişida'ya göre, Güney Kore ve ABD ile stratejik işbirliği "gerekli ve önlenemez" Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

Ankara

Fumio, ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Maryland eyaletindeki Camp David'de gerçekleştirilen üçlü zirvede bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında konuşan Kişida, Japonya’nın ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarından etkilenenler için bölgeye 2 milyon dolar insani yardım yapacağını hatırlattı.

Kişida, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "uluslararası düzenin temellerini" sarstığını, Kuzey Kore’nin nükleer füze tehditlerinin, Doğu ve Güney Çin Denizi'nde statükoyu zor kullanarak değiştirme girişimlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Böylesi şartlar altında üçlü stratejik işbirliğinin büyütülmesini "gerekli ve önlenemez" olarak niteleyen Kişida, Japonya, Güney Kore ve ABD'nin savunma işbirliğini yeni bir seviyeye çıkaracaklarını vurguladı.

Japonya Başbakanı, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin istihbarat paylaşımı ve uyarı sistemiyle ilgili daha önce anlaşmaya vardıklarını ve yıl sonunda bu alanda ilk adımların atılacağını ifade etti.

Kişida, ayrıca Hint Pasifik'te deniz güvenliğinin artırılması için bölge ülkelerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik koordinasyon sağlanması ve ekonomik güvenlik alanında işbirliğinin artırılması konusunda uzlaştıklarını belirtti.

Japonya’nın müttefikleriyle güvenlik işbirliğinin ülkeyi Çin ile ekonomik soğuk savaşa itebileceği yönündeki kamuoyu endişelerine ilişkin Kişida, hukuka dayalı uluslararası düzenin savunulması gerektiğini ve üçlü stratejik işbirliğinin daha da güçlendirileceğini belirterek, Çin ile ilişkilerde de olumlu ivme yakaladıklarını ve bölgesel güvenlik temelinde yapıcı ve istikrarlı ilişkiler geliştireceklerini kaydetti.

Kişida, kamu ve özel sektörde Güney Kore ile geliştirilen ekonomik bağlara dikkati çekerek, önemli komşu ülkeler olarak ikili ilişkilerde "yeni bir döneme" girilmesi gerektiğini vurguladı.

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