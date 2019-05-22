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Dünya

Japonlar isimlerinin geleneksel sırayla yazılıp söylenmesini istiyor

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, yabancı medya kuruluşlarından, Japonların isimlerini bundan böyle önce soyadı sonra adı sıralamasıyla geleneksel biçimde yazmalarını istedi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 22.05.2019
Japonlar isimlerinin geleneksel sırayla yazılıp söylenmesini istiyor

Ankara

Japonya, uluslararası topluma Japon isimlerinin geleneksel sırasında yazılıp, söylenmesi çağrısında bulundu.

New York Times'in haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, düzenlediği basın toplantısında, yabancı medya kuruluşlarından, Japonların isimlerini bundan böyle önce soyadı sonra adı sıralamasıyla geleneksel biçimde yazmalarını talep etti.

Kono, çok sayıda medya kuruluşunun Çin devlet başkanının ismini Şi Cinping, Güney Kore devlet başkanının da Moon Jae-in şeklinde yazdığını, önce soyadı kalıbının diğer Asyalı liderler için de kullanıldığını söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kono, Japonya başbakanının isminin de aynı şekilde Abe Şinzo şeklinde yazılmasının arzu edildiğini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü Japonya'yı ziyareti ve gelecek ay Osaka'da düzenlenecek G20 zirvesinden önce uluslararası medya kuruluşlarının bu öneriyi gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

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