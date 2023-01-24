Dolar
18.81
Euro
20.46
Altın
1,932.77
ETH/USDT
1,636.70
BTC/USDT
23,061.00
BIST 100
5,404.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japon hükümetinden düşen doğum oranları sonrası "sosyal fonksiyonların kaybı" mesajı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülke geneli düşen doğum oranları sonrası Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.01.2023
Japon hükümetinden düşen doğum oranları sonrası "sosyal fonksiyonların kaybı" mesajı

Tokyo

Ulusal meclis olağan oturumuna hitap eden Japon Başbakan Kişida ülkesinin siyaset, ekonomi ile iç ve dış politikalarına yönelik son durumuna değindi.

Kişida, düşen doğum oranlarıyla Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini, bu sebeple çocuk yetiştirme politikalarına odaklanacaklarını açıkladı.

Çocuk yetiştirmenin kolaylaştırılmasını "gelecek için en etkili yatırım" olarak nitelendiren Kişida, doğum oranını tersine çevirmek için "çocuk öncelikli ekonomi ve toplum" sözü verdi.

Kişida, "Ülkemizin ekonomisinin ve toplumunun sürdürülebilirliğini ve kapsayıcılığını göz önüne alındığında, çocuk yetiştirme destekleri en önemli politikamız" diye konuştu.

Başbakan, "Yaşı veya cinsiyeti ne olursa olsun herkesin çocuk yetiştirmeye katılmasını sağlamak için benzeri görülmemiş karşı tedbirler uygulamak istediklerini" söyledi.

Hükümete bağlı "Çocuk ve Aile Ajansı" nisanda faaliyete geçecek. Kişida, haziran ayına kadar bu kapsamlı politikaların bütçesinin ikiye katlamak için plan yapacaklarını söyledi.

Savunma, G7 ve Kovid-19

Başbakan Kişida, Japonya'nın yıllık savunma harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'sine yükseltilmesi için fon tedarikine yönelik önlem alacaklarını bildirdi.

Bölgesel dış politikaya değinen Japon lider, komşu ülkeler Çin ile "yapıcı ve istikrarlı", Güney Kore ile "yakın iletişimi" kapsayan ikili ilişkilerin sürdürülmesinin altını çizdi.

Geçen yıl sonunda iki aylık süre zarfında çeşitli sosyal ve siyasi skandallarla kabineden 4 bakanın istifasını anımsatan Kişida, bu durum dolayısıyla kamuoyunda özür diledi.

Kişida, Kovid-19'la mücadele önlemleri artıracaklarını, bahar aylarında Kovid-19'un, mevsimsel gribin bulunduğu "Kod 5" hastalık kategorisine almayı hedeflediklerini söyledi.

Mayısta Hiroşima'da G7 Zirvesine ev sahipliği yapılacağını hatırlatan Kişida, "serbest ve açık uluslararası düzeni" teşvik edecek diplomasiye liderlik edeceklerini belirtti.

İlk kez 800 binin altında

Ülkenin 2022'deki doğum sayısı ilk kez 800 binin altına düştü. 2022 yıl başı itibarıyla yaklaşık 124,77 milyonluk Japonya nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü ; yüzde 11,6'sı 0-14 yaş.

Japon toplumunda "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş ve üstü nüfus, dünya sıralamasında ilk sırada. Yüzde 24,1'le İtalya 2'nci, yüzde 23,3'le Finlandiya 3'üncü sırada.

Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne (IPSS) göre, Japonya'da 2040'a kadar 65 yaş ve üstü kişilerin, genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlenecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16-22 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'ndeki yangın
TÜRK-İŞ'ten, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı uluslararası sendikalara çağrı

Benzer haberler

Japon hükümetinden düşen doğum oranları sonrası "sosyal fonksiyonların kaybı" mesajı

Japon hükümetinden düşen doğum oranları sonrası "sosyal fonksiyonların kaybı" mesajı

Nissan'daki Renault hissesi yüzde 15'e düşürülecek

Japonya ile ABD, 5G ötesi için AR-GE işbirliği yapacak

Japonya baharda Kovid-19'u mevsimsel grip kategorisine almayı değerlendiriyor

Japonya baharda Kovid-19'u mevsimsel grip kategorisine almayı değerlendiriyor
Japonya'da 2022'de Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 2,3 yükseldi

Japonya'da 2022'de Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 2,3 yükseldi
Japon diplomat Aoyama'nın resimle "manevi eğitim" yolculuğu

Japon diplomat Aoyama'nın resimle "manevi eğitim" yolculuğu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet