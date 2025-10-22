Dolar
YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul’da “Yükseköğretim Kurulu ile İSO arasında MYO İşbirliği Protokolü İmza Töreni”nde konuşuyor
logo
Dünya

İzlanda'da rekor sıcaklıkların ardından ilk kez sivrisinekler görüldü

Soğuk iklimi dolayısıyla dünyanın "sivrisineksiz" bölgelerinden biri olan İzlanda'da ilkbaharda rekor kıran sıcaklıkların kaydedilmesinin ardından ilk kez sivrisineklerin görüldüğü belirtildi.

Eren Beksaç  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
İzlanda'da rekor sıcaklıkların ardından ilk kez sivrisinekler görüldü

Kosova

BBC'nin yerel basına dayandırdığı haberine göre, böcek meraklısı Bjorn Hjaltason, geçen hafta birkaç gece boyunca gözlem yapmak için kullandığı şarapla ıslatılmış ipler üzerinde sivrisineklerle karşılaştı.

Keşfini yerel yaban hayatı ile ilgili bir sosyal medya sayfasında "garip bir sinek" notuyla paylaşan Hjaltason, "Hemen bunun daha önce hiç görmediğim bir şey olduğunu anladım." ifadesini kullandı.

Hjaltason'un İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in güneybatısındaki Kjos'ta bulduğu iki dişi ve bir erkek sivrisineğin kışı başarıyla atlatabilen birkaç türden biri olan "Culiseta annulata" türünden olduğu doğrulandı.

Sivrisineklerin türünü doğrulayan İzlanda Doğa Tarihi Enstitüsünden Entomolog Matthias Alfredsson, bu türün Avrupa ve Kuzey Afrika'nın bazı bölgelerinde yaygın olduğunu, ancak İzlanda'ya nasıl ulaştıklarının henüz belli olmadığını söyledi.

Alfredsson, türün gerçekten İzlanda'ya yerleşip yerleşmediğini görmek için daha fazla gözlem yapılması gerektiğini vurguladı.

Keşiften önce İzlanda, Antarktika ile soğuk iklim nedeniyle dünyada sivrisineğin olmadığı iki bölgeden biriydi.

Bu yıl birçok yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığı İzlanda'da, mayıs ayında sıcaklıkların 20 derecenin üzerine nadiren çıktığı, ancak bu yıl farklı bölgelerde 10 gün üst üste bu eşiğin aşıldığı tespit edilmişti.

İzlanda'da mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık, Eglisdadir Havalimanı'nda 26,6 dereceyle kayıtlara geçti.

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2024'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu açıklamıştı.

