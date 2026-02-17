ITC Milletvekili Salihi'den DEAŞ'ın Irak'ta kaçırdığı Türkmen kadınlarla ilgili soruşturma talebi
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, yaklaşık 12 yıl önce terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan Türkmen kadınlarının akıbetiyle ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.
Kerkük
Salihi, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'ye çağrıda bulunarak, Suriye'den Irak'a nakledilen DEAŞ mensuplarına yönelik soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.
Kaçırılan Türkmen kadınların akıbeti hakkında bilgi alınmasını talep eden Salihi, daha önce Irak Parlamentosu'ndaki İnsan Hakları Komisyonu'nun Dışişleri Bakanlığı'ndan soruşturma talebinde bulunduğunu da hatırlattı.
Kaçırılan Telaferli Türkmen kadınlarının büyük bir kısmının terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bölgelerde bulunduklarıyla ilgili bilgi aldıklarını aktaran Salihi, bu konuda ciddi adımların atılmasını istedi.
ITC Milletvekili Salihi, inceleme ve soruşturmanın başlatılmasının hızlandırılması için mecliste bir komisyon kurulması gerektiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.