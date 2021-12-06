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Dünya

ITC Kerkük Milletvekili Salihi: Irak'ta Türkmenlerin de yer aldığı bir uzlaşı hükümeti kurulmalı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Türkmenlerin yer almadığı bir Irak hükümeti görmek istemediklerini söyledi.

Ali Makram Ghareeb   | 06.12.2021
ITC Kerkük Milletvekili Salihi: Irak'ta Türkmenlerin de yer aldığı bir uzlaşı hükümeti kurulmalı

Kerkük

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Salihi, Irak'ta siyasi çoğunluğa sahip bir iktidarın başarılı olamayacağını ifade etti.

"Irak'ta Türkmenlerin de yer aldığı bir uzlaşı hükümeti kurulmalı." diyen Salihi, ülkenin siyasi ve ekonomik sorunlardan kurtulması için yeni vizyon ve uzun vadeli stratejiye sahip kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Türkmen Milletvekili Salihi, aksi takdirde yeni hükümetin önceki başarısız hükümetlerden hiçbir farkının olmayacağını savunarak, son seçimler neticesinde parlamentoda ağırlık kazanan bağımsız milletvekillerine de hükümette yer verilmesini istedi.

"Türkmenlerin olmadığı bir hükümet eksik kalır"

Yeni hükümette hiçbir tarafın dışlanmamasının gerekliliğini vurgulayan Salihi, "Türkmenlerin olmadığı bir hükümet eksik kalır. Türkmenlere yeni hükümette bir bakanlık ya da cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi verilmeli." görüşünü dile getirdi.

Salihi, ayrıca Türkmenlerin son secimi iyi değerlendiremediklerini savunarak, "Seçime daha ciddi ve planlı katılıp parlamentoya daha çok milletvekili sayısıyla girme şansını yakalama imkanı olabilirdi." dedi.

Irak ordusu ile Peşmerge arasında DEAŞ'a karşı iş birliği anlaşması

Salihi, Kerkük ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) il sınırındaki güvenlik boşluklarının kontrolü için Türkmenlere danışılmaksızın ordu ile Peşmerge arasında yapılan anlaşmaya da değindi.

Bu anlaşmanın "eksik" olduğunu vurgulayan Türkmen Vekil Salihi, Irak Anayasası'na göre Peşmerge'nin sadece IKBY'nin sınırlarını korumakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

Salihi, Peşmerge'nin siyasi partilerin etkisi altında hareket ettiğini kaydederek, Kerkük'ün terör örgütü DEAŞ'tan korunması için Irak merkezi hükümetine bağlı Kerkük Özel Gücü'nün kurulmasını istedi.

Türkmen Milletvekili, kurulacak bu özel güç bünyesinde ise Türkmen, Arap ve Kürtlerin de yer alması gerektiğine dikkati çekti.

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