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Dünya

İtalyan Alplerinde buz kütlesinin çökmesi sonucu en az 6 kişi öldü

Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesindeki bir buz kütlesinin çökmesi sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Barış Seçkin   | 03.07.2022
İtalyan Alplerinde buz kütlesinin çökmesi sonucu en az 6 kişi öldü

Roma

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada olarak anılan mevkiinde büyük bir buz kütlesi çöktü.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin ilk belirlemelerine göre, söz konusu olay anında dağda bulunan bir grup dağcıdan 6'sı yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Olayda 10 kadar kişinin daha kayıp olduğu, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına 5 helikopterin de destek verdiği kaydedildi.

Basındaki haberlerde, İtalya'nın bir süredir aşırı sıcak hava ve kuraklığın etkisinde olduğu belirtilerek, Marmolada tepesinde dün 10 derece ile hava sıcaklığının en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekildi.

Marmolada tepesindeki buzul, "İtalya'daki en büyük buzul kütlelerinden biri" olarak biliniyor. İtalya'nın Padova Üniversitesinden bilim insanları, Eylül 2020'de yaptıkları açıklamayla Marmolada'daki buz kütlesinin 15 yıl içinde yok olabileceğine dair uyarmıştı.

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