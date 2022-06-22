Dolar
17.35
Euro
18.39
Altın
1,838.96
ETH/USDT
1,093.90
BTC/USDT
20,350.00
BIST 100
2,574.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya'dan Çin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Cammarota Sırbistan'a ulaştı

İtalya'nın Venedik kentinden Çin'in başkenti Pekin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Vienna Cammarota Sırbistan'ın Niş kentine ulaştı.

Lejla Biogradlija   | 22.06.2022
İtalya'dan Çin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Cammarota Sırbistan'a ulaştı Fotoğraf: Sasa Djordjevic/AA

Niş

Avrupa'dan Asya'ya 22 bin kilometre yürümeyi hedefleyen Cammarota, AA muhabirine, Marco Polo'nun seyahat ettiği 15 ülke güzergahını takip ettiğini, günde 20 ila 30 kilometre yürüdüğünü söyledi.

Yaşıtlarına hayallerini gerçekleştirmelerini tavsiye eden Cammarota, yaptığı yolculukla dikkatleri üzerine çekmesi sonucu barış elçisi ilan edildiğini belirtti.

Cammarota, bu yıl çıktığı yolculuğu 2025'te tamamlamayı hedeflediğini, Sırbistan'dan Bulgaristan'a devam edeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu
Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama: Haksız tahrik indirimi yanlış bir değerlendirmedir
Solotürk'ten, Kocaeli'de keşif uçuşu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı resmi törenle karşıladı
Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

İtalya'dan Çin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Cammarota Sırbistan'a ulaştı

İtalya'dan Çin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Cammarota Sırbistan'a ulaştı

İtalya'da Dışişleri Bakanı Di Maio partisinden ayrıldığını açıkladı

Inter, teknik direktör Inzaghi'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Hayvancılıkta üretim kalitesi 'Hayvan Refahı' uygulamaları ile artacak

Hayvancılıkta üretim kalitesi 'Hayvan Refahı' uygulamaları ile artacak

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Dacic ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Dacic ile görüştü
İtalya'da kuraklık endişe verici boyutlara ulaştı

İtalya'da kuraklık endişe verici boyutlara ulaştı