Dolar
19.87
Euro
21.43
Altın
1,975.87
ETH/USDT
1,854.90
BTC/USDT
27,184.00
BIST 100
4,470.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla 15'e çıktı.

Barış Seçkin  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Roma

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, geçen hafta bölgedeki sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden olan Lugo'da kayıp bir kişinin cansız bedeni bulundu. 17 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 68 yaşındaki kişinin cesedinin İtalyan Jandarması ekiplerince bulunduğu bildirildi. Buna göre, felakette yaşamını yitirenlerin sayısı da 15'e yükseldi.

Bu arada, Ravenna Cumhuriyet Başsavcılığının da felakete yönelik inceleme başlattığı belirtildi.

Diğer yandan yoğun yağış olabileceği uyarısıyla bölgede "kırmızı alarm" statüsü de devam ediyor.

Sel sularının çekildiği kent ve beldelerde de yerel halkın temizlik faaliyetleri ile hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Sel felaketi dolayısıyla Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, sel felaketine uğrayan bölgenin ihtiyaçlarına yönelik 2 milyar avrodan fazla kaynak tahsis etmeye karar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 733 bini aştı
Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Pazar'da yapıldı
Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraz reddedildi

Benzer haberler

İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

Paris'e göre Ukrayna'nın Fransız Rafale savaş uçağı talebi "mantıklı değil"

İtalya Başbakanı Meloni sel bölgesinde incelemelerde bulundu

İtalya üst düzey savaş uçağı pilotlarını yetiştirdiği uçuş okulunu tanıttı

İtalya üst düzey savaş uçağı pilotlarını yetiştirdiği uçuş okulunu tanıttı
Medvedev ve Tsitsipas, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finale yükseldi

Medvedev ve Tsitsipas, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finale yükseldi
İtalya'da hükümet selden etkilenen bölge için "felaket durumu" ilan edecek

İtalya'da hükümet selden etkilenen bölge için "felaket durumu" ilan edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet