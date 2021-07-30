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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 619 yeni vaka tespit edildi.

Barış Seçkin   | 30.07.2021
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor

Roma

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 247 bin 486 testte 6 bin 619 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün de 6 bin 171 yeni kaydedilmişti.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 343 bin 519'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 82 bin 962'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 201'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 18 artarak 128 bin 47'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 117 artışla 4 milyon 132 bin 510'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 67 milyon 755 bin 390 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 31 milyon 918 bin 616 oldu.

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