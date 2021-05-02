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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 salgınında ekim ayından beri en düşük günlük ölü sayısı kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 144 artarak 121 bin 177 oldu.

Barış Seçkin   | 02.05.2021
İtalya'da Kovid-19 salgınında ekim ayından beri en düşük günlük ölü sayısı kaydedildi

Roma

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 156 bin 872 testte 9 bin 148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 44 bin 762'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 430 bin 906 olarak kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 144 artarak 121 bin 177'ye yükseldi. Ülkede bugün kaydedilen günlük ölüm sayısı, 26 Ekim 2020'de 141 can kaybının kaydedildiği günden bu yana en düşük günlük ölüm sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı da 8 bin 637 artışla 3 milyon 492 bin 679'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 20 milyon 524 bin 435 oldu. Aşılananların 6 milyon 176 bin 903'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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