Dolar
19.79
Euro
21.40
Altın
1,976.30
ETH/USDT
1,825.40
BTC/USDT
27,387.00
BIST 100
4,571.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de Cumhur İttifakı’na üye parti temsilcileriyle ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

İtalya'da hükümet selden etkilenen bölge için "felaket durumu" ilan edecek

İtalya'nın orta ve kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle sağ koalisyon hükümetinin, "felaket durumu" ilan edeceği bildirildi.

Barış Seçkin  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
İtalya'da hükümet selden etkilenen bölge için "felaket durumu" ilan edecek Fotoğraf: Piero Cruciatti/AA

Roma

Bölgede hafta başında etkili olan sağanaklar nedeniyle nehirlerin taşması sonucu yaşanan, can ve mal kaybına yol açan sel felaketi, ülke gündemindeki yerini koruyor.

Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanlığı Gilberto Pichetto, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, selden ciddi şekilde etkilenen Emilia Romagna bölgesinde felaket durumu ilan edeceklerini söyledi.

Emilia Romagna Bölgesel Yönetim Başkanı Stefano Bonaccini de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 36 saatte 6 aylık yağmur miktarı düştüğünde yapacak çok az şey olduğunu belirterek bölgedeki zararın "birkaç milyar avro" olduğunu kaydetti.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlere göre, felakette ölenlerin sayısı da 9'a yükseldi.

Sel dolayısıyla yerinden olan kişi sayısının ise 20 bini geçtiği belirtildi.

İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin, sel nedeniyle mağdur olanları kurtarmaya yönelik müdahalelerinin gece boyunca sürdüğü aktarıldı.

Sel dolayısıyla bölgedeki 23 nehrin taştığı, 280 noktada toprak kayması yaşandığı, 400 kadar yolun ulaşıma kapandığı ve 50 bin kişinin elektriksiz kaldığı kaydedildi.

Öte yandan İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) de tarımsal üretim yapan 5 bin çiftliğin sel suları altında kaldığını açıkladı.

Lugo gibi bazı kentlerin merkezinde de su seviyesinin 1 metreyi bulduğu ifade edildi.

Bölgede su altında kaldığı ya da heyelanda zarar gördüğü için ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten "depremzedelerin seçimden sonra kaldıkları otelden çıkarılmasına" inceleme
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak
TCG Anadolu, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Adana'da depremzede seçmenlere hakaret iddiasına 8 gözaltı

Benzer haberler

İtalya'da hükümet selden etkilenen bölge için "felaket durumu" ilan edecek

İtalya'da hükümet selden etkilenen bölge için "felaket durumu" ilan edecek

Bosna Hersek'te meydana gelen selde yüzlerce ev ve iş yerini su bastı

İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı

İtalya'da 2,7 ton kokain ele geçirildi

İtalya'da 2,7 ton kokain ele geçirildi
Milli para atletler, İtalya Grand Prix'sini 14 madalyayla tamamladı

Milli para atletler, İtalya Grand Prix'sini 14 madalyayla tamamladı
İtalya'da kısmi yerel seçimler yapılıyor

İtalya'da kısmi yerel seçimler yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet