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Dünya

İtalya'da hükumet kurulmasına yönelik siyasi istişareler tamamlandı

İtalya'da 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yeni hükûmetin kurulmasına yönelik parlamentoda temsil edilen siyasi parti gruplarıyla dün başlattığı siyasi istişareler bugün tamamlandı.

Barış Seçkin   | 21.10.2022
İtalya'da hükumet kurulmasına yönelik siyasi istişareler tamamlandı Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

İstişareler çerçevesinde dün parlamento başkanları ve muhalefette yer alan partilerle görüşen Mattarella, bugün de son olarak genel seçimlerden zaferle çıkan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ ittifakın temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı'nın kabulünün ardından Meloni, sağ ittifak içinde ortaklık yaptığı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve Forza Italia lideri Silvio Berlusconi'yi yanına alarak basın açıklaması yaptı.

Meloni, sağ ittifak olarak hep birlikte Cumhurbaşkanı’nın istişarelerine birlik içinde geldiklerine işaret ederek "Cumhurbaşkanı Mattarella ile ulusal ve uluslararası düzeyde birçok acil konu olduğu için mümkün olan en kısa sürede yeni bir hükûmetin kurulması konusunda hemfikiriz. Bütün merkez sağ koalisyonu, hükûmeti kurma yetkisi verilecek kişi olarak beni önerdi. Cumhurbaşkanı’nın kararlarını bekliyoruz ve şu anda hazırız." ifadesini kullandı.

Meloni basın açıklamasından sonra saraydan ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın öğleden sonra yerel saatle 16.30'da sağ ittifak lideri Meloni'yi yeniden Quirinale Sarayı'na davet ettiği bildirildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Mattarella'nın, bu görüşmede Meloni'ye yeni hükûmeti kurma görevini vermesi bekleniyor.

Meloni liderliğindeki sağ ittifakın, parlamentonun hem üst kanadı Senato hem alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde mutlak çoğunluğa sahip olması sebebiyle, Giorgia Meloni'nin bu akşam saatlerinde kabine listesini de Cumhurbaşkanı'na sunup onay alarak yeni hükumeti kurabileceği ifade ediliyor.


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