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Dünya

İtalya'da Etna Yanardağı bu yıl ilk kez lav püskürttü

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlarından Etna, bu yıl ilk kez kül ve lav püskürttü.

Barış Seçkin   | 11.02.2022
İtalya'da Etna Yanardağı bu yıl ilk kez lav püskürttü Fotoğraf: Salvatore Allegra - Anadolu Ajansı

Roma

Sicilya Adası'nda yüksekliği 3 bin civarında olan Etna Yanardağı'nda birkaç aylık aranın ardından, bu yılın ilk volkanik faaliyeti gözlendi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, dün akşam başlayan ve gece saatlerine kadar süren volkanik faaliyet, yanardağın aktif güneydoğu kraterinde yaşandı.

Güçlü patlamalar neticesinde, yanardağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe ulaştığı ve ayrıca güneydoğu kraterinden farklı yönlere doğru birkaç yüz metrelik lav akışlarının da adanın farklı noktalarından gözlendiği belirtildi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) de yanardağdan püsküren küller sebebiyle ada çevresindeki uçuşlar için kırmızı kod uyarı yayınladı. Buna karşın yanardağa en yakın havaalanı konumundaki Katanya'nın Fontanarossa uluslararası havalimanında uçuşların sürdüğü kaydedildi.

Yanardağdaki patlamaların bir yandan görselliği nedeniyle ilgiyle izlendiği, diğer yandan ise özellikle dağdan püsküren küllerin, ulaşım ve tarım gibi ekonomik faaliyetleri engellediği için çevre belediyeler açısından endişe kaynağı olduğu ifade edildi.

Etna'da geçen yıl 50'den fazla kül ve lav püskürtmenin olduğu volkanik faaliyet kaydedilmişti.

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