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Dünya

İtalya'da bazı banka ve firmaların internet siteleri, tekrar siber saldırıların hedefi oldu

İtalya'da bazı banka ve silah endüstrisi firmalarının internet sitelerine, Rusya yanlısı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Barış Seçkin  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
İtalya'da bazı banka ve firmaların internet siteleri, tekrar siber saldırıların hedefi oldu

Roma

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Rusya yanlısı "NoName057" isimli bilgisayar korsanı grubu, 3 gün üst üste İtalya'daki kamu kurum ve kuruluşları ile banka ve özel şirketlerin sitelerini siber saldırılarla hedef aldı.

Söz konusu bilgisayar korsanları bugün, bazı bakanlıklar, bankalar ile silah endüstrisi firmalarının internet sitelerine siber saldırı gerçekleştirdi.

Bilgisayar korsanları, hedef aldıkları sitelere çok sayıda erişim isteği göndererek, siteleri ulaşılamaz hale getirmeyi amaçladı.

Ulusal Siber Güvenlik Ajansı da şirketleri uyarmak ve etkilenen hizmetleri geri yüklemelerine yardımcı olmak için müdahalede bulundu.

Bilgisayar korsanlarının siber saldırıları

Rusya yanlısı "NoName057" isimli bilgisayar korsanı grup, 18 ve 17 Şubat'ta da İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, işletmeler, Made in Italy Bakanlığı, Mali Polis, Milano Malpensa Havalimanı, Milano Linate Havalimanı, Taranto ve Trieste limanları ile Intesa Sanpaolo bankasının bilgi işlem ve internet siteleri gibi hassas yerlere siber saldırılar düzenlemişti.

Rusya yanlısı bilgisayar korsanları ilk olarak, 17 Şubat'ta, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 5 Şubat'ta Fransa'daki Marsilya Üniversitesinde fahri doktora beratı aldığı törende, Rusya'yı Ukrayna'yı işgalinden ötürü Nazi Almanya'sına benzettiği gerekçesiyle bazı kritik kuruluşların internet sitelerini hedef almıştı.

Mattarella'nın sözleri, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın sert tepkisine neden olmuş ve Roma - Moskova ilişkileri gerilmişti.

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