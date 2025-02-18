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Dünya

İtalya'da bazı devlet kurumlarının internet sitelerine siber saldırı düzenlendi

İtalya'da bazı devlet kurumlarına ait internet sitelerinin, Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının siber saldırılarına hedef olduğu bildirildi.

Barış Seçkin  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
İtalya'da bazı devlet kurumlarının internet sitelerine siber saldırı düzenlendi

Roma

Ulusal basında çıkan haberlerde, Rusya yanlısı "NoName057" isimli bilgisayar korsanı grubun Telegram'dan üstlendiği siber saldırılardan, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ile Mali Polis'in internet siteleri ve İçişleri ile Maliye bakanlıklarına ait bazı alt sitelerin etkilendiği belirtildi.

Rusya yanlısı bilgisayar korsanları dün de İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 5 Şubat'ta Fransa'daki Marsilya Üniversitesi'nde fahri doktora beratı aldığı törende yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukrayna'yı işgalinden ötürü Nazi Almanyası'na benzettiği gerekçesiyle bazı kritik kuruluşların internet sitelerini hedef almıştı.

Milano Malpensa Havalimanı, Milano Linate Havalimanı, Taranto ve Trieste limanları ile Intesa San Paolo bankasının bilgi işlem ve internet siteleri gibi çevrim içi sistemleri siber saldırıya maruz kalmıştı.

Mattarella'nın sözleri, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın sert tepkisini çekmiş ve Roma - Moskova ilişkileri gerilmişti.

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