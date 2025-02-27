İtalya'da 200'den fazla Yahudi, "Gazze'de etnik temizlik" planına karşı çıktı
İtalya'da 200'den fazla Yahudi, ülkenin önde gelen bir gazetesine verdikleri ilanla Gazze'de etnik temizlik planına "hayır" dediklerini açıklayıp, ülke yönetimini suç ortağı olmama çağrısı yaptı.
Roma
Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'nın dünkü baskısında çıkan bir ilan dikkati çekti.
İlanda, "(ABD Başkanı Donald) Trump, Filistinlileri Gazze'den çıkarmak istiyor. Bu arada, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin ve İsrail hükümetinin şiddeti devam ediyor. İtalyan Yahudileri, etnik temizliğe ‘Hayır’ diyor. İtalya suç ortağı olmamalı." ifadeleri kullanıldı.
Çağrıya 200’den fazla İtalyan Yahudisi imza attı.
Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı
ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.