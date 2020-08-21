Euro
8.63
Dolar
7.33
BIST 100
1,109.88
Altın
1,935.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

İtalya, Libya'daki son gelişmeleri memnuniyetle karşıladı

İtalya, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih tarafından bugün duyurulan ateşkes kararlarını memnuniyetle karşıladı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 21.08.2020
İtalya, Libya'daki son gelişmeleri memnuniyetle karşıladı

Ankara

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya'nın, acil ateşkes ve petrol üretiminin yeniden başlamasına ilişkin Libya Başkanlık Konseyi ve Tobruk tarafından ülkedeki mevcut kurumsal çıkmazların üstesinden gelmek için duyurulan ateşkesi memnuniyetle karşıladığı belirtildi. 

Açıklamada, petrol üretiminin yeniden başlamasıyla ilgili olarak İtalya’nın Libya petrol endüstrisinin ülkedeki tüm şubelerinde somut bir uygulama görmeyi umduğu vurgulanarak, bu gelişmelerin Libya krizinin istikrar kazanmasına yönelik önemli ve cesur bir adım olduğu kaydedildi.

İtalya’nın Libya’daki krizin siyasi çözümü için kolaylaştırıcı aktif rolünü oynamaya devam edeceği aktarılan açıklamada, ilgili tüm taraflar Libya Başkanlık Konseyi ve Temsilciler Meclisince belirtilen yolu hızlı ve etkili bir şekilde izlemeye çağırıldı.

BM Libya Destek Misyonu ve Mısır karardan memnun

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve Mısır da ateşkes kararından memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

Başbakan Serrac, bugün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalılar'ın üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
İspanya'da son üç gündür Kovid-19 vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 177 bin 456'ya yükseldi
BioNTech ve Pfizer ikinci Kovid-19 aşı adayının testlerinden olumlu sonuç aldı
Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu

Benzer haberler

ABD ve İngiltere, Libyalı tarafların ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu

ABD ve İngiltere, Libyalı tarafların ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu

İtalya, Libya'daki son gelişmeleri memnuniyetle karşıladı

BM Libya Destek Misyonu Libyalı tarafların ateşkes kararından memnun

Libya Başbakanı Serrac ülkede ateşkes ilan etti

Libya Başbakanı Serrac ülkede ateşkes ilan etti
'Mısır, Türkiye-Libya anlaşmasına karşı yeni anlaşmalar peşinde'

'Mısır, Türkiye-Libya anlaşmasına karşı yeni anlaşmalar peşinde'
Hafter, Libya petrolüne uyguladıkları blokajı kaldırma kararının geçici olduğunu duyurdu

Hafter, Libya petrolüne uyguladıkları blokajı kaldırma kararının geçici olduğunu duyurdu