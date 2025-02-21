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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, İsrail'in yarın 602 Filistinliyi serbest bırakacağını açıkladı

Hamas, İsrail'in yarın yapılacak esir takasının 8. turunda 602 Filistinliyi serbest bırakacağını duyurdu.

Burak Dağ, Mustafa Deveci, Ekrem Biçeroğlu  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Hamas, İsrail'in yarın 602 Filistinliyi serbest bırakacağını açıkladı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Kudüs/İstanbul

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması doğrultusunda serbest bırakılacak Filistinlilere dair açıklama yaptı.

Açıklamada 50'si müebbet, 60'ı ağır cezalar almış ve 445'i Gazze'den olmak üzere 602 Filistinlinin yarın serbest bırakılacağı belirtildi.

Hamas yarın serbest bırakacağı 6 İsrailli esirin isimlerini açıkladı

Hamas, yarın serbest bırakacağı 6 İsrailli sağ esirin de isimlerini paylaştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, yarın yapılacak esir takasının 8. turunda serbest bırakılacak 6 İsrailli esirin Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed olduğunu duyurdu.

İsrail basını, Hisham al-Sayed ve Avera Mengistu'nun 10 yıldan uzun bir süredir Gazze Şeridi'nde esir tutulduğunu yazdı.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakacağı 6 İsrailli sağ esirin isimlerinin ellerine ulaştığını bildirdi.

Serbest bırakılacak 6 esirin ailelerinin de bilgilendirildiği kaydedildi.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Hamas, esir takası kapsamında şu ana kadar 19'u sağ, 3'ünün de cenazesi olmak üzere 22 İsrailli esiri teslim etmişti.

İsrail yönetimi, Hamas'ın gelecek hafta 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini bildirmişti.

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