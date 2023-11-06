İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarıyla birlikte Batı Şeria'da da şiddeti artırıyor
İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik savaşa paralel bir savaşa maruz kalıyorlar.
Ramallah
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bir aydır sürdürdüğü ağır bombardımana paralel olarak işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlar, gözaltı operasyonları, kentleri askeri kontrol noktalarıyla birbirinden ayırma uygulamalarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerin ve şiddetin derecesini gittikçe yükseltiyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ni havadan bombalamaya devam ettiği bir aydır Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinliler ile İsrail ordusu arasında şiddet olayları yaşanıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırılar başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürdüğü şiddet olaylarında 155 Filistinli öldürdü, bazılarının durumu kritik olmak üzere 2 bin 200 kişiyi de yaraladı.
İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı ve Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik baskınlar başta olmak üzere Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı gerçek mermiler kullandığı gibi silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırılar da düzenledi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabul ettiği görüşmede, Batı Şeria ve Kudüs kentinde yaşanan vahşetin Gazze Şeridi'nde yaşanan vahşetten az olmadığının altını çizdi.
İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere, topraklarına ve kutsallarına yönelik saldırıları sürdürdüğünü vurgulayan Abbas, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere karşı "etnik temizlik" suçu işlendiğini kaydetti.
İsrail Batı Şeria'yı gettolara dönüştürdü
Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bessam es-Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşa paralel olarak işgal altındaki Batı Şeria'ya da savaş açtığını söyledi.
ABD'nin hem Gazze Şeridi'nde hem de Batı Şeria'da Filistin halkına savaş açan İsrail'i desteklediğine dikkati çeken Salihi, "İsrail, oluşturduğu askeri kontrol noktaları, büyük demir kapılar ve toprak bariyerleriyle birbirinden ayırdığı Batı Şeria'yı gettolara dönüştürdü." dedi.
Dünya kamuoyunun Gazze Şeridi'ne yönelik savaşa odaklandığını belirten Salihi, İsrail ordusunun bunu fırsat bilerek Batı Şeria'daki politikalarını hayata geçiren ihlallerini sürdürdüğünü ifade etti.
Batı Şeria'daki gözaltılar
Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 2 bin 80 Filistinliyi gözaltına aldı.
Bu sayının, evlerde, askeri kontrol noktalarında gerçekleşen gözaltılar ile baskı uygulanarak ya da aile bireyleri rehin tutularak teslim olmaya zorlananları da kapsadığı kaydedildi.
Gözaltı hamlelerinin İsrail'in artan çatışma halini baltalamak amacıyla kullandığı değişmez sistematik politikasını oluşturduğu aktarıldı. Gözaltı uygulamasının aynı zamanda İsrail'in kolektif cezalandırma politikasının da en önemli araçlardan biri olduğu ifade edildi.
Esirler Cemiyeti, gözaltına alındıktan kısa süre sonra serbest bırakılanlar ile 7 Ekim'den bu yana hedef alınanların ailelerinin tanıklıklarını belgeledi.
Bu tanıklıkların doğrudan ateş etme tehdidi, ağır darp, haklarında saha soruşturması, tecavüz tehdidi, polis köpeklerini kullanma, canlı kalkan olarak kullanılmasına varan ciddi saldırı, ihlal ve sistematik suç durumlarını yansıttığı kaydedildi.
Verilere göre, gözaltına alınmalarından sonra iki kişi maruz kaldığı eziyet nedeniyle öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Yahudi yerleşimcilerin saldırıları
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak Filistinlilere ve mülklerine saldırılar düzenliyor.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik 7 Ekim'den bu yana 400 saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının 100 aileden oluşan 9 bedevi topluluğun da yerlerinden edilmesine neden olduğuna işaret edilen açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin 712 ağacı yok ettiği ve geniş arazileri tahrip ettiği belirtildi.
İsrail Batı Şeria'da altyapıya da zarar veriyor
İsrail ordusu, Batı Şeria'da özellikle Cenin ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıyı tahrip etmeye devam ediyor; burada çok sayıda baskın düzenleyerek sokakları kazıyor, su, telefon, kanalizasyon ve elektrik ağlarına zarar veriyor.
İsrail ayrıca Cenin Mülteci Kampı'nın girişi dahil meydanları ve anıtları da hiçbir sebep göstermeden yıkıyor. İsrail ordusu, ayrıca dükkanları, evleri ve özel araçları da imha ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.