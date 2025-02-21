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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev yönetimi barış müzakerelerini istemiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna meselesinin barış müzakereleri yoluyla çözümüne açık olduklarını belirterek, "Kiev yönetimi barış müzakereleri ve barışın sağlanması süreciyle ilgilenmek istemiyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev yönetimi barış müzakerelerini istemiyor

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

Romanya'nın, "Rusya'nın ABD ile istişarelerde NATO birliklerinin Doğu Avrupa'dan çıkarılmasını talep ettiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bunun gerçeğe dayalı olmadığını belirterek, "NATO askeri altyapısının sınırlarımıza doğru ilerlemesinden endişeliyiz. Bu konudaki pozisyonumuz iyi biliniyor ve kimse için sır değil." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna'nın barış müzakerelerine yönelik yaklaşımına değinerek, şunları kaydetti:

"Kiev yönetimi barış müzakereleri ve barışın sağlanması süreciyle ilgilenmek istemiyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna meselesinin barış müzakereleri yoluyla çözümüne açık. Ulusal güvenlik ve çıkarlarla ilgili hedeflerimiz var. Bu hedeflere barışçıl müzakereler yoluyla ulaşmaya hazırız. Savaşa ileride de sponsor olunmasını yanlış buluyoruz. Bu, yozlaşmış bir ortam yaratıyor."

"BM'ye alternatif yok"

ABD'nin Birleşmiş Milletler'den (BM) ayrılma ihtimalini değerlendiren Peskov, BM'nin "öncü" rol oynadığını ifade ederek, "Bu örgüt, günümüzdeki zorluklar karşısında tüm bariz verimsizliklerine rağmen, herhangi bir örgütle değiştirilemez. BM'ye herhangi bir alternatif yok." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ilerideki olası görüşmesi konusunda herhangi bir gelişmenin henüz olmadığını aktaran Peskov, "Böyle bir görüşmeye ihtiyaç duyulduğu anlayışı var. Bu anlayış Riyad'daki Rus ve Amerikan istişarelerinde dile getirildi. İki lider de bunu istiyor. Böyle bir görüşmenin verimli olması için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda talimat var. Hazırlık aşamasında tüm detaylar ele alınacak." şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, Rusya ve ABD arasında gizli müzakerelerin yapıldığı yönündeki iddiaya ilişkin, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

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