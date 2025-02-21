Dolar
36.41
Euro
38.14
Altın
2,932.14
ETH/USDT
2,825.50
BTC/USDT
99,091.00
BIST 100
9,699.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ: Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası için gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de yarın başlaması planlanan çocuk felci aşılama kampanyası için tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

Muhammet İkbal Arslan  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
DSÖ: Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası için gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz

Cenevre

Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 22 Şubat'ta çocuk felci aşılama kampanyasının başlamasının planlandığını sosyal medya hesabı X'ten duyurmuştu. Bununla ilgili hazırlık tamamlandı mı ve İsrailli yetkililerle temasa geçtiniz mi? Yarın aşılama başlayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Harris, "BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer ortaklarımızla gerçekten de tüm hazırlıklar devam ediyor." dedi.

Harris, Gazze'deki çocuk felci aşılamasıyla ilgili hazırlıkların çok hızlı şekilde yapılması gerektiğini anlatarak, gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 22 Şubat'ta, 10 yaş altı 591 binden fazla çocuğa ulaşmak için yeni bir kitlesel çocuk felci aşılama kampanyası başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

DSÖ, UNICEF ve diğer ortakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitlesel aşılama kampanyasının 26 Şubat'ta sona ereceği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Türk Kızılay ramazanda 7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak
Bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında kullanılacak özel ekipmanlara ilişkin düzenleme yapıldı
İletişim Başkanlığı, 20 ülkede "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" temalı paneller düzenliyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de kim siyaset yapmak istiyorsa buyursun siyasetin alanına gelsin

Benzer haberler

İsrail ordusunun Gazze'de açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın öldü

İsrail ordusunun Gazze'de açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın öldü

UNICEF'e göre Ukrayna'da geçen yıl çocuk ölümleri 2023'e kıyasla yüzde 50 arttı

DSÖ: Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası için gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz

İsrail, taahhütlerine rağmen Gazze'ye konteyner evlerin girişini engellemeyi sürdürüyor

İsrail, taahhütlerine rağmen Gazze'ye konteyner evlerin girişini engellemeyi sürdürüyor
Hattat Elif Karadaş, Gazze için hazırladığı eserini 17 ayda tamamladı

Hattat Elif Karadaş, Gazze için hazırladığı eserini 17 ayda tamamladı
UNFPA Türkiye Temsilcisi Khan, ABD'nin fon kesintisinin çalışmalarında yol açacağı zorlukları anlattı

UNFPA Türkiye Temsilcisi Khan, ABD'nin fon kesintisinin çalışmalarında yol açacağı zorlukları anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet