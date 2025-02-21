UNICEF'e göre Ukrayna'da geçen yıl çocuk ölümleri 2023'e kıyasla yüzde 50 arttı
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Ukrayna'daki İletişim Direktörü Toby Fricker, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'da geçen yıl çocuk ölümlerinde 2023'e kıyasla yüzde 50 artış olduğunu bildirdi.
Cenevre
Fricker, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Fricker, bu süreçte ülkedeki her 5 çocuktan 1'inin yakın bir akrabasını veya arkadaşını kaybettiğini belirtti.
Fricker, BM tarafından doğrulanan rakamlara göre, savaşın başlangıcından bu yana 2 bin 520'den fazla çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını kaydederek, gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu dile getirdi.
Ukrayna'daki durumun daha da kötüye gittiğini vurgulayan Fricker, "2023'e kıyasla 2024'te çocuk kayıplarında yüzde 50 artış oldu. Hiçbir yer güvenli değil. Okullar, doğumhaneler ve çocuk hastaneleri saldırılardan etkilendi. BM'nin doğruladığı verilere göre, toplamda yaklaşık 780 sağlık tesisi ve 1600'den fazla okul hasar gördü veya yıkıldı." ifadelerini kullandı.
BM, Ukrayna'da 12,7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi
BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrimiçi katılarak değerlendirmelerde bulundu.
Rusya-Ukrayna savaşının 3 yıl önce başladığını hatırlatan Schmale, 2023'e kıyasla geçen yıl Ukrayna'da savaşta can kayıplarının yüzde 30 arttığını kaydetti.
Schmale, Ukrayna'daki insani durumun, özellikle cephe hattında kötüleştiğini vurgulayarak, "Ukrayna nüfusunun yüzde 36'sı olan 12,7 milyon kişi 2025'te insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Kış şartları her şeyi daha tehlikeli hale getiriyor. Enerji altyapısına yapılan saldırılar, yılın en soğuk aylarında hastaneleri, evleri elektriksiz ve ısıtma sistemi olmadan bırakma riski taşıyor." dedi.
Devam eden savaşta insani ihtiyaçların hala acil olduğunu belirten Schmale, "Her gün siviller öldürülüyor ve yaralanıyor, evler ve okullar yıkılıyor, geçim kaynakları paramparça oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Schmale, bu yıl cephe hattındaki bölgelere en çok ihtiyaç duyulan yardımları ulaştırmaya ve bu bölgelerden tahliyeleri yönetmeye öncelik vereceklerini ifade etti.
"Ukrayna'da yaşananlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük yerinden edilme krizidir." diyen Schmale, 10 milyondan fazla insanın yerinden edildiği ve bunların yaklaşık 3,7 milyonunun ülke içinde olduğunu aktardı.
Schmale, yerinden edilmiş kişilerin kötü şartlardaki barınaklarda veya mülteci bulundukları ülkelerde aşırı kalabalık koşullarda yaşadığını bildirerek, bu kişilerin belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Uluslararası destek olmadan Ukrayna'da yapmak istediklerini başaramayacaklarını dile getiren Schmale, "Dünyanın dikkati birden fazla kriz arasında bölünmüş durumda ancak Ukrayna'daki insani ihtiyaçlar acil olmaya devam ediyor. 2025 yılında, 6 milyon kişiye gıda, tıbbi bakım, barınak ve koruma sağlayarak yardım sağlamak için 2,6 milyar dolara ihtiyaç var. Bu fon olmadan, milyonlarca kişi daha fazla zorlukla karşı karşıya kalacak." uyarısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.