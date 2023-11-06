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İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız.
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Dünya

Lübnan'dan İsrail'e roketlerle saldırı düzenlendi

Lübnan topraklarından atılan yaklaşık 30 roket nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Mustafa Deveci, İdiris Okuduci  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Lübnan'dan İsrail'e roketlerle saldırı düzenlendi

Kudüs

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'e yaklaşık 30 roketle saldırı düzenlendiğini ve buna karşılık, atışların yapıldığı noktaların topçu ateşiyle vurulduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından atılan yaklaşık 30 roket nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, roketlerin atıldığı noktaların topçu atışıyla vurulduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan'daki Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik işlediği katliama karşı Lübnan'dan İsrail'e doğru 16 roketin fırlatıldığını duyurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise, İsrail ordusu topçu birliklerinin Blida ve Meys el Cebel beldeleri çevrelerini vurduğu aktarıldı.

Lübnan Hizbullahı da İsrail'e ait, sınır üzerinde yer alan er-Rahib askeri noktasının güdümlü füze ve uygun silahlarla hedef alındığını açıkladı.

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