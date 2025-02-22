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Teknoloji

Bilgisayar korsanlarının İtalyan sitelerine siber saldırısı sürüyor

İtalya'da bazı kamu ve özel kuruluşların internet siteleri ile çevrim içi ağlarına yönelik Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının siber saldırılarının sürdüğü bildirildi.

Barış Seçkin  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Bilgisayar korsanlarının İtalyan sitelerine siber saldırısı sürüyor

Roma

İtalyan ANSA ajansında yer alan habere göre, Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarından "NoName057" isimli grubun, İtalyan sitelerine yönelik hafta başında başlayan siber saldırıları 6'ncı günde de devam etti.

Söz konusu grubun bugüne kadar gerçekleştirdiği siber saldırılardan, bazı bakanlıklar, mali polis, bankalar, Milano Linate Havalimanı, Milano Malpensa Havalimanı, Taranto ve Trieste limanları ile silah endüstrisinden şirketler etkilendi.

Bilgisayar korsanları, hedef aldıkları sitelere çok sayıda erişim isteği göndererek, siteleri ulaşılamaz hale getirmeyi amaçladı.

Ulusal Siber Güvenlik Ajansı, siber saldırılara karşı koymaya yönelik müdahalelerde bulundu.

Rusya yanlısı bilgisayar korsanları, ilk olarak 17 Şubat'ta, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 5 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden ötürü Rusya'yı Nazi Almanya'sına benzettiği gerekçesiyle bazı kritik kuruluşların internet sitelerini hedef almıştı.

Mattarella'nın sözleri, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın sert tepkisine neden olmuş ve Roma - Moskova ilişkileri gerilmişti.

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