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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli 4 esirin cenazelerinin teslim edilmesinin ardından Başbakan Netanyahu eleştirilerin hedefinde

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 4 esirin cenazelerinin ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında teslim alınmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu öfke ve eleştirilerin hedefi oldu.

Burak Dağ  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
İsrailli 4 esirin cenazelerinin teslim edilmesinin ardından Başbakan Netanyahu eleştirilerin hedefinde

Kudüs

Aralarında siyasetçi ve gazetecilerin olduğu pek çok İsrailli, Netanyahu'ya Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasını "siyasi çıkarları" nedeniyle geciktirmesi nedeniyle sert tepki gösterdi.

Muhalefetteki Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli 4 esirin cenazelerinin teslim edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Başbakan Netanyahu'yu esirlerin hayatları pahasına siyasi kariyerini kurtarmakla suçladı.

Netanyahu'nun İsrailli esirleri kaderine terk ettiğini belirten Golan, "Onlar ölür, o (Netanyahu) ise kendini kurtarır." ifadesini kullandı.

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi Milletvekili Meirav Cohen ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Netanyahu'nun siyasi çıkarlarını gözetmek uğruna anlaşmayı imzalamakta gecikmesi nedeniyle pek çok İsraillinin yaşamını yitirdiğini savundu.

19 Ocak’ta yürürlüğe giren Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının mayıs ayında müzakere edilen anlaşma ile neredeyse aynı olduğunu vurgulayan Cohen, "Bütün İsrailli esirleri geri getirmek ve savaşı bitirmek yerine Netanyahu koalisyonunun çıkarları için daha kaç kişi ölecek?" ifadesini kullandı.

İsrailli gazeteci Ben Caspit, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarı varsa onundur ancak başarısızlıkta sorumlusu onlardır." diyerek Netanyahu'nun sık sık İsrail ordusu ve istihbarat servisine yönelik eleştirilerine atıfta bulundu.

Caspit, "Başka seçenek yok, bunu yüksek sesle söylemek zorundayız; Binyamin Netanyahu korkunç bir adam." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrailli esirler için yapılan törene katılmaktan vazgeçmişti

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 İsrailli esirin cenazelerinin ordu tarafından teslim alındığı törene katılmaktan son anda vazgeçmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, gelişi için sahada hazırlık yapılmasına karşın Netanyahu son anda törene katılmama kararı almıştı.

Netanyahu'nun esir ailelerinin protestosuyla karşılaşma ihtimali nedeniyle törene katılmaktan vazgeçtiği belirtilmişti.

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.

Uluslararası Kızılhaç'a teslim edilen Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail'e getirilmişti.


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