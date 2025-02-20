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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Faruk Hanedar, Muhammed Emin Canik  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Hamas, İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti

Kudüs/İstanbul

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde tabutlarla Uluslararası Kızılhaç'a teslim edien Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail'e götürülüyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." demişti.

Anlaşmaya göre, 4 İsraillinin cenazesine karşılık 22 Şubat’ta İsrail bir grup Filistinli esiri serbest bırakacak.

Hamas, yürütülen müzakereler kapsamında 20 Şubat'ta 4 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç'a teslim edeceğini ve 22 Şubat'ta daha önce planlananın aksine 3 değil, 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Hamas'tan "canlı dönmesini isterdik ama İsrail öldürdü" vurgusu

Hamas'tan yapılan açıklamada, Hamas ile askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsraillilerin naaşlarının teslim edilmesinde ölenlerin yakınlarının duygularını dikkate aldığı vurgulandı.

İsrail ordusunun, Gazze'deki esirlerin canlarını umursamadığı belirten açıklamada, "İsrailli esirlerin canlarını elimizden geldiğince koruduk, onlara insanlıkla davrandık ama İsrail ordusu onları, kendilerini kaçıran kişilerle birlikte öldürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Siyonist İsrail ordusu, esirlerin tutuldukları yerleri bombalayarak onları öldürdü. Bu kişilerin sorumluluğu esir takası anlaşmasını birçok kez engelleyen işgal hükümetinindir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sorumluluktan kaçtığı dile getirilen açıklamada, "Kassam Tugayları ve direniş, esirleri ve hayatlarını korumak için elinden geleni yaptı ancak işgalci İsrail'in vahşi ve sürekli saldırıları tüm esirlerin hayatının kurtarılmasını engelledi." denildi.

Cenazeleri teslim edilenlerin yakınlarına seslenilen açıklamada, "Evlatlarınızın size canlı dönmesini isterdik ama ordunuzun ve hükümetinizin liderleri, onların geri getirilmesi yerine öldürülmelerini seçti. Onlarla birlikte 17 bin 881 Filistinli çocuğu öldürdüler. Onların ölümünden asıl sorumlunun kim olduğunu bildiğinizi biliyoruz, çocuklarını umursamayan bir liderliğin kurbanı oldunuz."ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki esirlerin canlı olarak geri dönüşünün tek yolunun esir takası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırılarını yeniden başlatmasının daha fazla İsrailli esirin ölümüne sebep olacağı kaydedildi.

⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

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