Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu "yabancı uyruklu futbolcu" statüsü değişti

Fatih Erel
26 Ağustos 2026•Güncelleme: 26 Ağustos 2026
TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig kulüplerinin lig maçları kapsamında A takım listesine yazamadıkları A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcuları da Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabileceğini duyurdu.
Alınan karar doğrultusunda Trendyol Süper Lig'deki 10+4 yabancı futbolcu kuralı, Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanmayacak ve kulüpler belirlediği 14 yabancı oyuncuyu yaşı fark etmeksizin oynatabilecek.
Açıklamada, "Trendyol Süper Lig kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz." bilgisi de verildi.