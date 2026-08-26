Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yayılmaya devam ettiği, bu yılki salgın vakalarının ülkede rekorun kaydedildiği 2018'deki seviyeyi aşabileceği tahmininde bulunuldu.

Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarının 2018'deki rekoru aşabileceği tahmin ediliyor Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yayılmaya devam ettiği, bu yılki salgın vakalarının ülkede rekorun kaydedildiği 2018'deki seviyeyi aşabileceği tahmininde bulunuldu.

Yunan basınındaki haberlerde, vakaların ağustos sonlarında zirveye ulaşmasının beklendiği, yeni vakaların ise eylül sonuna kadar görülmeye devam edebileceği belirtildi.

Haberlerde, başkent Atina'nın kuzeyindeki Kifisia ile Filothei ve Psihiko bölgelerinde ilk kez vaka tespit edildiği, bunun üzerine sivrisinekle mücadele çalışmalarının yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

Girit'te de bu yıl ilk kez Batı Nil virüsü vakası tespit edildiğine işaret edilen haberlerde, Atina'dan Girit'in Yerapetra bölgesine seyahat eden 75 yaşındaki bir kişinin virüs nedeniyle Heraklion'daki Venizelio Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ve sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Haberlerde, Attika bölgesi genelinde 33 belediyede vaka kaydedildiği, Attika'nın doğusunun da virüsün yayılımı açısından en fazla etkilenen bölgeler arasında olduğu bilgisi verildi.

Vakaların ayrıca Tesalya, Orta Makedonya, Mora Yarımadası, Orta Yunanistan ve Girit bölgelerinde de görüldüğü ifade edilen haberlerde, Yunanistan'da 2018'de 317 Batı Nil virüsü vakasının kaydedildiği, virüs nedeniyle 51 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Haberlerde, bu yılki vaka sayısının 2018'de kaydedilen seviyeyi aşabileceğinin tahmin edildiği bildirildi.